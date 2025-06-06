Гвардіола: «Хочу страждати, коли не виграю — інакше який у цьому сенс?»

Наставник Манчестер Сіті поділився емоціями після поразок і пояснив, чому для нього це важливо

близько 12 годин тому

sdf

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив, чому після невдач прагне відчувати дискомфорт і страждання. Іспанський фахівець наголосив, що лише через сильні емоції можна зберігати пристрасть до перемог.

Хочу страждати, коли не виграю матчі. Хочу почуватися погано. Хочу погано спати. Хочу, щоб, коли все йде погано, це мене зачіпало… Я цього хочу!

Я злюся… Їжа здається несмачною… Мені не треба багато їсти, бо мені важливо відчувати цей гнів. Бо якщо цього немає — який тоді сенс? Перемога, поразка… Ми живемо у цьому світі, щоб відчувати різні емоції, різний настрій, — передає слова Гвардіоли Reuters.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За дев’ять сезонів він виграв з англійським клубом 18 трофеїв, зокрема п’ять чемпіонських титулів у Прем’єр-лізі та Лігу чемпіонів.

Поділитись

Манчестер СітіНовини СпортуХосеп Гвардіола

Матеріали по темі

sdfsd

Гвардіола: «Мало що розумію у воротарях, просто кажу їм відбивати м’яч»

3 днi тому

ву

Гвардіола – про призначення Хабі Алонсо в Реал: «Він знає, які війни потрібно вести, а які – ні»

4 днi тому

rwtg

Гвардіола – про Ямаля: «Нехай іде своїм шляхом, а з Мессі порівнюватимемо потім»

4 днi тому

Шеркі12

Гвардіола зв'язався з потенційним новачком Манчестер Сіті, який грає за Ліон

5 днів тому