Гвардіола: «Хочу страждати, коли не виграю — інакше який у цьому сенс?»

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив, чому після невдач прагне відчувати дискомфорт і страждання. Іспанський фахівець наголосив, що лише через сильні емоції можна зберігати пристрасть до перемог.

Хочу страждати, коли не виграю матчі. Хочу почуватися погано. Хочу погано спати. Хочу, щоб, коли все йде погано, це мене зачіпало… Я цього хочу! Я злюся… Їжа здається несмачною… Мені не треба багато їсти, бо мені важливо відчувати цей гнів. Бо якщо цього немає — який тоді сенс? Перемога, поразка… Ми живемо у цьому світі, щоб відчувати різні емоції, різний настрій, — передає слова Гвардіоли Reuters.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За дев’ять сезонів він виграв з англійським клубом 18 трофеїв, зокрема п’ять чемпіонських титулів у Прем’єр-лізі та Лігу чемпіонів.