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Іспанський фахівець залишається без команди після відходу з Манчестер Сіті за підсумками сезону-2025/26. За час роботи з англійським клубом Гвардіола провів на чолі команди 593 матчі.

Втім, 55-річний тренер не поспішає повертатися до роботи. За наявною інформацією, він планує взяти паузу в тренерській діяльності на найближчий рік. Агент Гвардіоли підтвердив, що інтерес до його клієнта виявляли як збірна Саудівської Аравії, так і один із клубів цієї країни.

Наразі саудівську національну команду очолює грецький спеціаліст Йоргос Доніс. Він працює на цій посаді з квітня 2026 року, а його контракт розрахований до 31 липня 2027-го. Під керівництвом Доніса збірна провела 13 матчів: здобула сім перемог, тричі зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

Раніше преса також пов’язувала Гвардіолу зі збірною США. Іспанця називали можливим наступником Маурісіо Почеттіно, який продовжив тренерську кар’єру в Манчестер Юнайтед. Водночас повідомлялося, що Гвардіола відхилить можливі пропозиції Федерації футболу США.

Серед інших кандидатів на посаду головного тренера американської команди називали колишнього наставника збірної Англії Гарета Саутгейта, а також Едді Гау та Роберто Мартінеса.