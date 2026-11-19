Гвардіола міг повернутися до тренерської роботи, проте відмовився від надзвичайно вигідної пропозиції
Іспанцю запропонували очолити цікаву збірну
Колишній головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відхилив пропозицію очолити збірну Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Іспанський фахівець залишається без команди після відходу з Манчестер Сіті за підсумками сезону-2025/26. За час роботи з англійським клубом Гвардіола провів на чолі команди 593 матчі.
Втім, 55-річний тренер не поспішає повертатися до роботи. За наявною інформацією, він планує взяти паузу в тренерській діяльності на найближчий рік. Агент Гвардіоли підтвердив, що інтерес до його клієнта виявляли як збірна Саудівської Аравії, так і один із клубів цієї країни.
Наразі саудівську національну команду очолює грецький спеціаліст Йоргос Доніс. Він працює на цій посаді з квітня 2026 року, а його контракт розрахований до 31 липня 2027-го. Під керівництвом Доніса збірна провела 13 матчів: здобула сім перемог, тричі зіграла внічию та зазнала трьох поразок.
Раніше преса також пов’язувала Гвардіолу зі збірною США. Іспанця називали можливим наступником Маурісіо Почеттіно, який продовжив тренерську кар’єру в Манчестер Юнайтед. Водночас повідомлялося, що Гвардіола відхилить можливі пропозиції Федерації футболу США.
Серед інших кандидатів на посаду головного тренера американської команди називали колишнього наставника збірної Англії Гарета Саутгейта, а також Едді Гау та Роберто Мартінеса.
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