Гвардіола після вильоту з КЧМ: «Ми багато атакували, але воротар суперника творив дива»
Містяни поступилися Аль-Хілялю
близько 2 годин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу від Аль-Хілаля з рахунком 3:4 після додаткового часу.
— На стадії плей-оф усі матчі важкі. Ми дозволили супернику досягти успіху в перехідних фазах, але й самі створили багато моментів і в цілому провели хороший матч.
Шкода, що так сталося. Ми перебували в чудовій формі, і я не можу не подякувати персоналу та гравцям за те, як вони тренувалися та готувалися – вони віддали всі сили.
Ми багато атакували, але Буну творив неймовірні сейви. Більше й додати нічого.
У мене відчуття, що команда в хорошому стані, але ми їдемо додому, і тепер час відпочити, відновитися ментально – і повернутися до наступного сезону, – сказав наставник Сіті для пресслужби клубу.