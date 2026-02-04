Гвардіола: «Усе це відбувається на наших очах, це проблема людей»
Головний тренер Манчестер Сіті торкнувся теми сучасних воєн та гуманітарних катастроф
близько 1 години тому
Хосеп Гвардіола / фото - Getty
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своєю думкою щодо суспільно-політичної ситуації у світі, згадавши війну в Україні, а також гуманітарну кризу в Палестині та інших регіонах.
Ніколи, ніколи в історії людства у нас не було такої чіткої інформації перед очима, як зараз: геноцид у Палестині, те, що відбувається в Україні, те, що відбувається в росії, те, що відбувається по всьому світу – у Судані, всюди. Усе це відбувається на наших очах. Хочемо ми це бачити чи ні – це наша проблема, проблема людей. Це наші проблеми, — наводить слова Гвардіоли The Athletic.
