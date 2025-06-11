Гвардіола вказав Грілішу на двері. Відхід футболіста з Манчестер Сіті близький?
Англієць пропустить великий турнір
12 хвилин тому
Фото: Getty Images
Джек Гріліш не потрапив до складу Манчестер Сіті на майбутній Клубний чемпіонат світу в США. Гравець збірної Англії не влучив до складу Хосепа Гвардіоли. Колишнього капітана Кайла Вокера, який був в оренді в Мілані, також немає.
Усі четверо нових гравців клубу – Раян Айт-Нурі, Райан Шеркі, Тіджані Рейндерс та Маркус Беттінеллі – не потрапили до складу, а відсутність 29-річного Гриліша викликає сумніви щодо його майбутнього у манчестерському клубі, повідомляє AFP.
Минулого сезону він зіграв лише сім матчів в АПЛ.
Манчестер Сіті відкриє Клубний чемпіонат світу наступної середи матчем з марокканським Відадом Касабланкою.