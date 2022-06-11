І вони поїдуть на ЧС? Після проходу України Вельс набрав лише одне очко в Лізі націй

Команда Бейла – аутсайдер групи з Нідерландами, Бельгією і Польщею

Фото - FAW

У третьому турі Ліги націй збірна Нідерландів зіграла внічию з Польщею. Бельгія – уклала «мирову» з Вельсом.

«Помаранчеві» здійснили міні-камбек, відігравшись після голів Кеша і Зелінські. відрізнялися Класен і Думфріс. Депай міг вирвати перемогу, але не реалізував пенальті.

Валлійці були близькі, щоб програти третій матч поспіль. Після голи Тілеманса на останніх хвилинах вирвав нічию Джонсон.

Після трьох турів Нідерланди - беззаперечні лідери групи 4 дивізіону A з сімома очками. На три пункти відстали Бельгія і Польща. Аутсайдер - Вельс з одним балом.

Ліга націй. Група A4, третій тур

Нідерланди - Польща 2:2

Голи: Классен, 51, Думфріс, 54 - Кеш, 18, Зелінський, 49

Нідерланди: Флеккен, Думфріс, де Врей, Аке, Тімбер (Тезе, 65), Блінд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).

Польща: Скорупскі, Беднарек, Ківер, Берешіньскі, Залевскі, Крихов'як, Зелінський, Франківський (Глік, 84), Гуральскі (Журковскі, 58), Кеш, Піонтек.

Попередження: Крихов'як, Беднарек, Скорупскі, Зелінський, Журковскі - Бергейс, Бергвейн, де Йонг

Вельс - Бельгія 1:1

Голи: Джонсон, 86 - Тілеманс, 50

Вельс: Хеннессі, Робертс (Норрінгтон-Девіс, 62), Девіс (Колуілл, 73), Родон, Міфем, Вільямс, Аллен (Ремзі, 38), Вілсон (Бернс, 73), Ампаду, Бейл (Джонсон, 73), Джеймс.

Бельгія: Кастельс, Меньє, Боята, Дендонкер, Теате, Карраско (Азар, 61), Вітцель (Опенда, 90), де Брюйне (Азар, 72), Тілеманс, Батшуайі, Троссард (Прат, 72).

Попередження: Карраско, Теате - Родон, Норрінгтон-Девіс