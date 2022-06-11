Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Больцано - Фріск Аскер

І вони поїдуть на ЧС? Після проходу України Вельс набрав лише одне очко в Лізі націй

Команда Бейла – аутсайдер групи з Нідерландами, Бельгією і Польщею
Футбол Ліга націй UEFA
23:40
І вони поїдуть на ЧС? Після проходу України Вельс набрав лише одне очко в Лізі націй
Фото - FAW

У третьому турі Ліги націй збірна Нідерландів зіграла внічию з Польщею. Бельгія – уклала «мирову» з Вельсом.

«Помаранчеві» здійснили міні-камбек, відігравшись після голів Кеша і Зелінські. відрізнялися Класен і Думфріс. Депай міг вирвати перемогу, але не реалізував пенальті.

Валлійці були близькі, щоб програти третій матч поспіль. Після голи Тілеманса на останніх хвилинах вирвав нічию Джонсон.

Після трьох турів Нідерланди - беззаперечні лідери групи 4 дивізіону A з сімома очками. На три пункти відстали Бельгія і Польща. Аутсайдер - Вельс з одним балом.

Ліга націй. Група A4, третій тур

Нідерланди - Польща 2:2

Голи: Классен, 51, Думфріс, 54 - Кеш, 18, Зелінський, 49

Нідерланди: Флеккен, Думфріс, де Врей, Аке, Тімбер (Тезе, 65), Блінд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).

Польща: Скорупскі, Беднарек, Ківер, Берешіньскі, Залевскі, Крихов'як, Зелінський, Франківський (Глік, 84), Гуральскі (Журковскі, 58), Кеш, Піонтек.

Попередження: Крихов'як, Беднарек, Скорупскі, Зелінський, Журковскі - Бергейс, Бергвейн, де Йонг

Вельс - Бельгія 1:1

Голи: Джонсон, 86 - Тілеманс, 50

Вельс: Хеннессі, Робертс (Норрінгтон-Девіс, 62), Девіс (Колуілл, 73), Родон, Міфем, Вільямс, Аллен (Ремзі, 38), Вілсон (Бернс, 73), Ампаду, Бейл (Джонсон, 73), Джеймс.

Бельгія: Кастельс, Меньє, Боята, Дендонкер, Теате, Карраско (Азар, 61), Вітцель (Опенда, 90), де Брюйне (Азар, 72), Тілеманс, Батшуайі, Троссард (Прат, 72).

Попередження: Карраско, Теате - Родон, Норрінгтон-Девіс

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Нідерландів (футбол) збірна Польщі (футбол) збірна Уельсу (футбол) збірна Бельгії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:57
Тренер Шотландії: «Україна віддала всі сили в матчі з нами, а через три дні протистояла Вельсу. Не впевнений, що це чесно»
Тренер Шотландії: «Україна віддала всі сили в матчі з нами, а через три дні протистояла Вельсу. Не впевнений, що це чесно»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08 червня 22:47
Вернидуб - про поразку України від Вельсу: «Було видно, що хлопці віддали всі сили»
Вернидуб - про поразку України від Вельсу: «Було видно, що хлопці віддали всі сили»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08 червня 21:55
Шацьких: «На Ярмоленко був стовідсотковий пенальті»
Шацьких: «На Ярмоленко був стовідсотковий пенальті»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08 червня 21:17
Збірна України (U-19) перемогла Нідерланди, але не вийшла на Євро-2022 через неприємне правило UEFA
Збірна України (U-19) перемогла Нідерланди, але не вийшла на Євро-2022 через неприємне правило UEFA
Футбол Збірна України
07 червня 23:15
Сидорчук: «Після Вельсу в роздягальні була така тиша, якої ще не було в моїй кар'єрі»
Сидорчук: «Після Вельсу в роздягальні була така тиша, якої ще не було в моїй кар'єрі»
Футбол Збірна України
07 червня 21:32

Новини: Футбол

Угорщина знову не програла вдома у Лізі націй. Німеччина задовольнилася нічиєю
Угорщина знову не програла вдома у Лізі націй. Німеччина задовольнилася нічиєю
Ліга націй UEFA
11 червня 23:43
І вони поїдуть на ЧС? Після проходу України Вельс набрав лише одне очко в Лізі націй
І вони поїдуть на ЧС? Після проходу України Вельс набрав лише одне очко в Лізі націй
Ліга націй UEFA
11 червня 23:40
Повторення фіналу Євро. Англія і Італія переможця не виявили
Повторення фіналу Євро. Англія і Італія переможця не виявили
Ліга націй UEFA
11 червня 23:36
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна України
11 червня 20:53
Караваєв заявив, що з Вірменією застосував елемент, який відпрацьовував 30 років
Караваєв заявив, що з Вірменією застосував елемент, який відпрацьовував 30 років
Збірна України
11 червня 20:33
Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Збірна України
11 червня 20:09
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
Збірна України
11 червня 19:46
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Збірна України
11 червня 19:19
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
Українські легіонери
11 червня 18:56
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини