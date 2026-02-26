Сергій Разумовський

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг тимчасово вибув із розпорядження команди через ушкодження. Про травму 28-річного хавбека повідомила пресслужба каталонського клубу.

За наявною інформацією, орієнтовні терміни відновлення — від п’яти до шести тижнів. Де Йонг зазнав травми вранці 26 лютого під час тренування. Йдеться про ушкодження зовнішньої частини задньої поверхні стегна правої ноги, через яку футболісту знадобиться пауза та курс відновлення.

Таким чином, нідерландець гарантовано пропустить найближчі матчі команди. Серед них — поєдинок Ла Ліги проти Вільярреала, запланований на 28 лютого, а також матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетико, який відбудеться 3 березня.

Не виключено, що через терміни реабілітації де Йонг може не зіграти й у низці наступних зустрічей, залежно від того, як проходитиме відновлення. У поточному сезоні нідерландець провів за Барселону 31 матч у всіх турнірах, відзначившись одним голом і сімома результативними передачами.

