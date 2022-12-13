Ібрагімович: «Сказав Леау, щоб він продовжив контракт з «Міланом»

Нападаючий «Мілана» Златан Ібрагімович зізнався Sky Sports, що просив форварда Рафаеля Леау продовжити контракт з клубом.

Я сказав йому, щоб він залишався в «Мілані». Але поза полем, на жаль, ми колеги, і не можемо вплинути на майбутнє інших».