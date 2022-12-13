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Ібрагімович: «Сказав Леау, щоб він продовжив контракт з «Міланом»

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Футбол Серія А
13 грудня 19:10
Ібрагімович: «Сказав Леау, щоб він продовжив контракт з «Міланом»

Нападаючий «Мілана» Златан Ібрагімович зізнався Sky Sports, що просив форварда Рафаеля Леау продовжити контракт з клубом.

« Леау дуже важливий для «Мілана». Він один з тих, хто змінює ситуацію на поле. Він був кращим гравцем в минулому сезоні в Серії А. Коли він приїхав до нас, то не був гравцем, що робить різницю. Наш тренер дає йому свободу. В іншому клубі це може бути не відразу.

Я сказав йому, щоб він залишався в «Мілані». Але поза полем, на жаль, ми колеги, і не можемо вплинути на майбутнє інших».


на Леау претендують Челсі і ПСЖ.

Правда, контракт з португальцем завершаться в 2023-му році.

Андрій Усмонов
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Теги

Мілан Златан Ібрагімович Рафаель Леау

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