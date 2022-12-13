Старт у Лізі чемпіонів. Відео трансляція матчу «Веро Воллей Мілано» – «Прометей»
Ібрагімович: «Сказав Леау, щоб він продовжив контракт з «Міланом»
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Нападаючий «Мілана» Златан Ібрагімович зізнався Sky Sports, що просив форварда Рафаеля Леау продовжити контракт з клубом.
« Леау дуже важливий для «Мілана». Він один з тих, хто змінює ситуацію на поле. Він був кращим гравцем в минулому сезоні в Серії А. Коли він приїхав до нас, то не був гравцем, що робить різницю. Наш тренер дає йому свободу. В іншому клубі це може бути не відразу.
Я сказав йому, щоб він залишався в «Мілані». Але поза полем, на жаль, ми колеги, і не можемо вплинути на майбутнє інших».
на Леау претендують Челсі і ПСЖ.
Правда, контракт з португальцем завершаться в 2023-му році.
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