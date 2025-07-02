Ібрагімович: «Мессі грає в одній команді з пам'ятниками»
Ібрагімович розкритикував Інтер Маямі після розгрому від ПСЖ
8 хвилин тому
Знаменитий шведський екс-нападник Златан Ібрагімович висловився про гру Інтер Маямі після розгромної поразки від ПСЖ з рахунком 0:4 у 1/8 фіналу КЧС.
– Програв не Мессі, а Інтер Маямі. Лео грає з пам'ятниками замість партнерів по команді. Його оточують гравці, які бігають так, ніби тягнуть мішки з цементом. Якби Мессі був у справжній команді – будь-якій серйозній команді, – ви б побачили справжнього лева. Він грає тільки тому, що любить цю гру, і він досі здатний робити те, чого не вміють 99% футболістів, – сказав Ібрагімович у коментарі Foot Mercato.
Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з 2023 року, після двох сезонів у ПСЖ. У нинішньому сезоні МЛС 38-річний аргентинець провів 15 матчів, забив 12 голів та зробив 9 асистів. Його клуб наразі посідає 1-ше місце у Східній конференції МЛС, а КЧС світу команда залишила на стадії 1/8 фіналу.