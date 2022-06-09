«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
Керівник поліції Парижа Дідьє Лаллеман під час виступу в сенаті визнав помилки в організації фіналу Ліги чемпіонів на «Стад де Франс». Слова чиновника приводить портал RMC Sport.
«Не намагаючись уникнути відповідальності, я намагаюся максимально чітко розповісти про те, що сталося в той вечір. Очевидно, що це провал, оскільки людей штовхали, на них нападали, коли ми повинні були їх охороняти. Імідж країни похитнувся. Це ранить мене особисто.
Якщо не говорити про цей провал, буду наполягати на тому, що зіткнувшись з великими проблемами в такому складному контексті, ми забезпечили проведення матчу і, перш за все, уникли серйозних травм і смертей.
Ми застосували сльозогінний газ, і це був єдиний спосіб відсунути натовп. Думаю, було б помилкою затримувати людей. Сльозогінний газ спрацював. Я добре знаю, що через газ постраждали невинні люди, іноді навіть сім'ї – вибачте, але іншого виходу не було».
Нагадаємо, раніше в UEFA вибачилася перед фанатами за організацію фіналу Ліги чемпіонів в Парижі.
Коментарі 0