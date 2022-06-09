«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ

Керівник поліції Парижа Дідьє Лаллеман під час виступу в сенаті визнав помилки в організації фіналу Ліги чемпіонів на «Стад де Франс». Слова чиновника приводить портал RMC Sport.



Якщо не говорити про цей провал, буду наполягати на тому, що зіткнувшись з великими проблемами в такому складному контексті, ми забезпечили проведення матчу і, перш за все, уникли серйозних травм і смертей.

Ми застосували сльозогінний газ, і це був єдиний спосіб відсунути натовп. Думаю, було б помилкою затримувати людей. Сльозогінний газ спрацював. Я добре знаю, що через газ постраждали невинні люди, іноді навіть сім'ї – вибачте, але іншого виходу не було».