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Інфантіно – єдиний кандидат на виборах президента FIFA

Більше ніхто не висунувся на посаду
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 листопада 18:01
Інфантіно – єдиний кандидат на виборах президента FIFA
Джанні Інфантіно / фото - DW

52-річний Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на вибори президента FIFA. Про це повідомляє прес-служба організації.

Вибори її глави мають відбутися 16 березня 2023 року на Конгресі FIFA в Руанді. Крім швейцарця, ніхто не висунув свою кандидатуру.

Для Інфантіно це може бути вже третій термін на посаді. У 2016 році він замінив Зеппа Блаттера після корупційного скандалу. На виборах 2019 року швейцарець також був єдиним кандидатом.

Раніше президент FIFA закликав рф і Україну припинити вогонь на час чемпіонату світу-2022.

Сергій Стаднюк
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Теги

Джанні Інфантіно FIFA

Коментарі 1

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17 листопада 2022р. 20:06
ура!
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