Інфантіно – єдиний кандидат на виборах президента FIFA

Більше ніхто не висунувся на посаду

Джанні Інфантіно / фото - DW

52-річний Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на вибори президента FIFA. Про це повідомляє прес-служба організації.

Вибори її глави мають відбутися 16 березня 2023 року на Конгресі FIFA в Руанді. Крім швейцарця, ніхто не висунув свою кандидатуру.

Для Інфантіно це може бути вже третій термін на посаді. У 2016 році він замінив Зеппа Блаттера після корупційного скандалу. На виборах 2019 року швейцарець також був єдиним кандидатом.

Раніше президент FIFA закликав рф і Україну припинити вогонь на час чемпіонату світу-2022.