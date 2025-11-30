Сергій Разумовський

Трьома поєдинками неділі, 30 листопада, завершився 18-й тур Першої ліги. Інгулець здобув виїзну перемогу над тернопільською Нивою 1:0 та закріпився в зоні перехідних матчів за право зіграти в УПЛ наступного сезону. Доля драматичної зустрічі вирішилася вже в компенсований час: на 90+4-й хвилині Фарасеєнко реалізував свій момент і приніс петровській команді важливі три очки.

Нива могла врятуватися, але Демиденко на останніх хвилинах не реалізував пенальті, удар з якого потягнув Жилкін. Цікаво, що тернополяни половину матчу грали у меншості через друге попередження Напуди. А на останніх хвилинах склади вирівняв Малиш.

В інших поєдинках дня Фенікс-Маріуполь на своєму полі зіграв унічию з ЮКСА – 1:1. Спершу гості вийшли вперед зусиллями Західного на 86-й хвилині, однак уже в доданий час господарі уникли поразки: на 90+1-й хвилині Ременяк встановив остаточний рахунок. Тим часом Агробізнес у Волочиську здобув мінімальну гостьову перемогу над Металістом. Єдиний гол у Харкові був забитий на 24-й хвилині – Лень влучним ударом забезпечив своїй команді перемогу 1:0.

Інгулець набрав 36 очок і залишився у зоні перехідних матчів. Одразу на ним розташувався Агробізнес (33).

Перша ліга, 18-й тур

Фенікс-Маріуполь – ЮКСА 1:1

Голи: Ременяк, 90+1 – Західний, 86

Металіст – Агробізнес 0:1

Гол: Лень, 24

Нива – Інгулець 0:1

Гол: Фарасеєнко, 90+4

Вилучення: Напуда, 42 – Малиш, 90+4