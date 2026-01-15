Сергій Разумовський

У 16-му турі італійської Серії А Інтер здобув мінімальну перемогу над Лечче з рахунком 1:0.

Зустріч довго залишалася без голів, і гостям вдавалося стримувати атаки міланців аж до кінцівки. Єдиний м’яч у поєдинку було забито на 78-й хвилині: результативний удар завдав Еспозіто, принісши нерадзуррі три очки.

Інтер набрав 46 очок у турнірній таблиці та відірвався від Мілана та Інтера (по 40 балів), однак у россонері є матч у запасі..

Серія А, 16-й тур

Інтер – Лечче 1:0

Гол: Ф. Еспозіто, 78

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Діуф (Енріке 57), Барелла (Фраттезі 57), Зелінські, Мхітарян (Лаутаро Мартінес 72), Аугусто, М. Тюрам (Сучич 87), Бонні (Ф. Еспозіто 56)

Лечче: Фальконе, Вейга, Зіберт, Габріель, Галло, Л. Кулібалі, Мале (Сала 86), Гандельман (Каба 68), П'єротті (Ндрі 82), Штулич, Соттіл (Моренте 68)

Попередження: М. Тюрам 17, Енріке 90+2 – Вейга 63