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«Інтер» готовий підвищити зарплату Шкриньяру і дати капітанську пов'язку

У захисника завершується контракт
Футбол Серія А
17 листопада 10:28
«Інтер» готовий підвищити зарплату Шкриньяру і дати капітанську пов'язку

«Інтер» має намір продовжити захисника Мілана Шкріньяра будь-яку ціну.

Йому готові значно підвищити зарплату, щоб переконати гравця. Також він може стати капітаном команди, повідомляє Sky Sport Italia.

На даний момент цей статус у Саміра Хандановича, Але словенець втратив місце в старті команди. Контракт захисника завершується в кінці сезону.

На Шкріньяра претендує ПСЖ.

Андрій Усмонов
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Інтер Мілан Шкріньяр

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