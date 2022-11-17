Захисник МЮ відреагував на скандальне інтерв'ю Роналду
«Інтер» готовий підвищити зарплату Шкриньяру і дати капітанську пов'язку
У захисника завершується контракт
«Інтер» має намір продовжити захисника Мілана Шкріньяра будь-яку ціну.
Йому готові значно підвищити зарплату, щоб переконати гравця. Також він може стати капітаном команди, повідомляє Sky Sport Italia.
На даний момент цей статус у Саміра Хандановича, Але словенець втратив місце в старті команди. Контракт захисника завершується в кінці сезону.
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