Сергій Стаднюк

Крістіан Ківу призначений новим головним тренером Інтера. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Румун підписав контракт з «нерадзуррі» до 30 червня 2027 року – той самий термін, до якого була розрахована угода з Пармою. Уже 18-го числа очікується дебют 44-річного фахівця на чолі команди у матчі першого туру групового етапу клубного чемпіонату світу проти мексиканського Монтеррея. Також фіналіст Ліги чемпіонів у квартеті зіграє з японською Уравою й аргентинським Рівер Плейтом.

Ківу народився 26 жовтня 1980 року в Решиці, Румунія. Свою ігрову кар'єру він розпочав у однойменному клубі, далі виступав за Університатю Крайова. У 1999 році перейшов до Аякса, де став наймолодшим капітаном в історії клубу, виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Нідерландів.

У 2003 році перейшов до Роми, а в 2007 – до Інтера. У складі міланців провів 169 матчів, забив 3 м’ячі та здобув 10 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів (2009/10), три Скудетто і два Кубки Італії. У збірній Румунії зіграв 75 матчів, виступав на Євро-2000 та Євро-2008.

Після завершення кар’єри в 2014 році розпочав тренерську діяльність в академії Інтера. З 2018 по 2024 рік працював з командами U14, U17, U18 та Прімаверою, з якою у 2022 році виграв молодіжний чемпіонат Італії. У лютому 2025 року очолив Парму в Серії А та зберіг їй місце в елітному дивізіоні.

Цікаво, що у передостанньому турі на чолі «пармезанців» відібрав очки в Наполі (0:0). Однак Інтер на останніх хвилинах пропустив від Лаціо (2:2) і у підсумку саме цих двох очок не вистачило «нерадзуррі» для золотих медалей.