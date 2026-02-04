Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Кубка Італії Інтер у напруженому матчі здолав Торіно з рахунком 2:1.

Перший тайм проходив у доволі рівній боротьбі, однак ближче до перерви міланці зуміли конвертувати одну зі своїх атак у гол. На 35-й хвилині відзначився Бонні, вивівши господарів уперед.

Одразу після відпочинку Інтер подвоїв перевагу: на 47-й хвилині забив Діуф, і здавалося, що гра переходить під контроль господарів. Та Торіно швидко повернув інтригу — на 57-й хвилині Куленович скоротив відставання до мінімуму. Далі гості намагалися дотиснути, але Інтер втримав переможний рахунок 2:1.

Інтер вийшов до півфіналу Кубка Італії, де зіграє проти переможця пари Наполі – Комо.

Кубок Італії, чвертьфінал

Інтер – Торіно 2:1

Голи: Бонні, 35, Діуф, 47 – Куленович, 57

Інтер: Х. Мартінес, Де Фрай, Ачербі, Аугусто, Камате (Енріке 80), Діуф, Фраттезі, Мхітарян (Сучич 56), Коккі (Біссек 75), Бонні (Ф. Еспозіто 56), М. Тюрам (Лаутаро Мартінес 56)

Торіно: Палеарі, Тамез, Коко, Маріануччі (Маріпан 61), Педерсен (Лазаро 61), Анжорін (Ілхан 61), Праті, Влашич, Обрадор (Н. Нкунку 86), Куленович, Нджіє (Сапата 73)

Попередження: Сучич 71, Камате 79, Ф. Еспозіто 83 – Маріпан 88