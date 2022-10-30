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«Інтер» розгромив «Сампдорію» і піднявся в зону єврокубків
Команда Індзагі поки на 5 місці
В 12 турі чемпіонату Італії «Інтер» розгромив «Сампдорію».Після цієї перемоги команда Сімоне Індзагі піднялася на 5 місце, набравши 22 очки, але «Інтер» можуть потіснити відразу кілька команд, у яких є матчі в запасі.
Серія А, 12 тур
«Інтер» – «Сампдорія» 3:0
Голи: Де Врей, 20, Барелла, 44, Корреа, 73
«Інтер»: Онана, Думфріс ( Белланова, 79 ), де Врей, Шкриньяр, Бастоні ( Ачербі, 69 ), Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу ( Аслані, 83 ), Барелла, Джеко, Мартінес (Лукаку, 63).
«Сампдорія»: Аудеро, Берешіньскі, Коллі, Феррарі, Аміон, Леріс, Джурічіч (Рінкон, 78), Вільяр ( Верре, 52 ), Йепес ( Роналду Вієйра, 46 ), Капуто, Габбьядіні.
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