Міланський Інтер включив до списку потенційних новачків 29-річного іспанця Марко Асенсіо, який виступає за ПСЖ. Ігровий стиль Асенсіо чудово вписується в тактичні задуми нового наставника команди Крістіана Ківу, про це повідомило La Gazzetta dello Sport.

Головна перешкода у можливому переході може стати висока зарплата футболіста, яку в Інтері вважають надмірною.

У січні 2025 року Асенсіо вирушив в оренду в Астон Віллу, де провів 21 матч, забивши вісім м'ячів і віддавши одну гольову передачу. Проте англійський клуб не став викуповувати контракт півзахисника, і він повернувся до ПСЖ.

Марко виступає за парижан із сезону 2023/24. За цей час він провів 47 зустрічей, відзначився сімома голами та зробив 11 асистів.

Нагадаємо, що сьогодні ПСЖ зустрінеться з Реалом в рамках півфіналу клубного чемпіонату світу.