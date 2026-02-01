Сергій Разумовський

У 23-му турі італійської Серії А Комо та Аталанта зіграли внічию.

Перебіг зустрічі визначило раннє вилучення Аханора за удар Перроне, після чого Комо отримав тотальну перевагу за статистикою (удари 28:6, у площину 9:2, володіння 79:21), однак реалізувати тиск не зміг, а кульмінацією став пенальті на 97-й хвилині за гру рукою Скальвіні — Пас не переграв воротаря Карнезеккі, який відбив удар; у підсумку Комо перервав серію з восьми матчів із забитими голами та має лише одну перемогу в останніх чотирьох домашніх іграх, а Аталанта, попри гру в меншості, втратила важливі очки у гонці за топ-5.

Кремонезе програв Інтеру 0:2 на стадіоні Джованні Ціні в Кремоні. Один із м’ячів забив Лаутаро Мартінес, для якого цей гол став 14-м у поточному сезоні чемпіонату. А ще до перерви подвоїв перевагу нерадзуррі Зеліньскі.

Завдяки перемозі Інтер зберіг і зміцнив лідерство в турнірній таблиці, збільшивши відрив від Мілана до 8 очок (55 проти 47), хоча в суперника є матч у запасі. Комо (41) продовжує випереджати Аталанту (36).

Серія А, 23-й тур

Комо – Аталанта 0:0

Вилучення: Аханор, 8

Кремонезе – Інтер 0:2

Голи: Лаутаро, 16, Зеліньскі, 31