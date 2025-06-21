Інтер вирвав перемогу над Урава Ред Даймондс у другому турі КЧС-2025
Доля поєдинку визначилася у компенсований час
близько 1 години тому
У матчі другого туру групи E Клубного чемпіонату світу-2025 міланський Інтер здобув перемогу над японським клубом Урава Ред Даймондс — 2:1. Зустріч відбулася у Сіетлі на стадіоні Lumen Field.
Рахунок у матчі відкрили японці. На 11-й хвилині Такуро Канеко віддав передачу в штрафний майданчик, де Ріома Ватанабе точно пробив у правий нижній кут воріт — 0:1.
Інтер відігрався на 78-й хвилині. Лаутаро Мартінес замкнув навіс із кутового, виконавши удар через себе — 1:1.
На доданих хвилинах переможний м’яч забив Валентин Карбоні. Аргентинець зіграв на добиванні в штрафному майданчику й пробив у лівий нижній кут — 2:1.
Інтер набрав чотири очки після двох турів і вийшов у лідери групи. У заключному турі міланці зіграють проти Рівер Плейта. Урава зустрінеться з Монтерреєм.
В рамках другого туру о 4:00 за київським часом аргентинський Рівер Плейт зустрінеться з мексиканським Монтерреєм.
Клубний чемпіонат світу — 2025. Група E. 2-й тур
Інтер (Італія) – Урава Ред Даймондс (Японія) 2:1 (Мартінес 78, Карбоні 90+2 – Ватанабе 11)