Сергій Разумовський

У 24-му турі італійської Серії А Інтер розгромив Сассуоло і вперше за довгий час так упевнено обіграв цього традиційно незручного суперника.

До цього міланці здебільшого перемагали «на тоненького» — зокрема 2:1 вдома у вересні після двох поспіль поразок від Сассуоло в минулому. Команда Крістіана Ківу продовжує вражати темпом у Серії А.

Це вже 11-та перемога в останніх 12 матчах чемпіонату (за однієї нічиєї) і восьма поспіль на виїзді. Інтер довів загальну кількість голів у лізі до 57 за 24 тури — на 18 більше, ніж у найближчого переслідувача, хоча ще зовсім недавно вигравав важкі матчі з мінімальним рахунком і ледве проходив кубкові раунди.

Сассуоло почав активно й навіть міг забивати першим, але далі ініціативу перехопили гості: Біссек відкрив рахунок після подачі Дімарко, а в другому таймі після скасованого VAR гола господарів Інтер додав ще чотири — Лаутаро відзначився після помилки виносу, Аканджі замкнув кутовий, а вилучення Матича зняло останні питання щодо результату.

Перемога дозволила Інтеру зберегти лідерство з комфортним відривом від Мілана (58 проти 50), тоді як Сассуоло, попри болісний розгром, залишається в середині таблиці на 11-й позиції.

Серія А, 24-й тур

Сассуоло – Інтер 0:5

Голи: Біссек, 11, М. Тюрам, 28, Лаутаро Мартінес, 50, Аканджі, 53, Енріке, 89

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Ідзес, Дойг (У. Гарсія 70), Матіч, І. Коне, Торстведт, Берарді (В. Кулібалі 59), Пінамонті (Нзола 71), Лор'єнте (Ліпані 59)

Інтер: Зоммер, Аканджі, Біссек, А. Бастоні (Дарміан 63), Енріке, Зелінські (Фраттезі 63), Мхітарян (Діуф 70), Сучич, Дімарко, М. Тюрам (Ф. Еспозіто 76), Лаутаро Мартінес (Бонні 76)

Попередження: Матич, 55 – Дімарко, 82

Вилучення: Матич, 55 (друга жовта)