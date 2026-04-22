Сергій Разумовський

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії Інтер на своєму полі здобув вольову перемогу над Комо з рахунком 3:2 і пробився до фіналу турніру.

Перша зустріч між командами завершилася без голів — 0:0, тож доля путівки до вирішального матчу визначалась саме у другому поєдинку. Гості з Комо зуміли серйозно ускладнити життя фавориту: на 32-й хвилині рахунок відкрив Батуріна, а одразу після перерви, на 48-й, перевагу команди збільшив Да Кунья.

Однак Інтер зумів переламати хід зустрічі. Головним героєм камбеку став Хакан Чалханоглу, який відзначився двічі — на 69-й та 86-й хвилинах. А вже наприкінці матчу, на 89-й хвилині, переможний м’яч забив Сучич.

Таким чином, міланський клуб виграв 3:2 у матчі-відповіді та вийшов до фіналу Кубка Італії. У вирішальному поєдинку Інтер зіграє з переможцем півфінальної пари Лаціо — Аталанта. Перший матч між цими командами завершився внічию 2:2.

Кубок Італії. Півфінал, матч-відповідь

Інтер – Комо 3:2 (0:0 – перший матч)

Голи: Чалханоглу, 69, 86, Сучич, 89 – Батуріна, 32, Да Кунья, 48

Інтер: Х. Мартінес, Аканджі, Ачербі (Біссек 74), Аугусто, Енріке (Думфріз 84), Барелла, Чалханоглу, Зелінські (Сучич 60), Дімарко (Діуф 60), М. Тюрам, Бонні (Ф. Еспозіто 74)

Комо: Бютез, Ван Дер Бремпт (Смольчич 80), Рамон, Дієго Карлос (Мората 90), Кемпф, Валле, Перроне, Да Кунья (Какере 70), Пас, Батурина (Родрігес 80), Дувікас (Діао 70)

Попередження: Перроне 90+4