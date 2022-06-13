Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Ірландія на матч з Україною додатково викликала ще одного гравця
При цьому, у них вибули два футболісти
09:11
У збірній Ірландії перед матчем Ліги націй з Україною вибули захисник Джон Іган і півзахисник Шейн Даффі.
Іган не зіграє проти України за сімейними обставинами, а у Даффі дискваліфікація.
При цьому, в розташування збірної Ірландії викликаний захисника КПР Джиммі Данн.
Нагадаємо, 14 червня на стадіоні ЛКС в польській Лодзі збірна України прийме Ірландію. Початок матчу – о 21.45 по Києву.
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