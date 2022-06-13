Ірландія на матч з Україною додатково викликала ще одного гравця

При цьому, у них вибули два футболісти

У збірній Ірландії перед матчем Ліги націй з Україною вибули захисник Джон Іган і півзахисник Шейн Даффі.

Іган не зіграє проти України за сімейними обставинами, а у Даффі дискваліфікація. При цьому, в розташування збірної Ірландії викликаний захисника КПР Джиммі Данн. Нагадаємо, 14 червня на стадіоні ЛКС в польській Лодзі збірна України прийме Ірландію. Початок матчу – о 21.45 по Києву.

Карен Агабекян