Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги Європи Рома на виїзді розгромила Селтик.

«Вовки» вже у першому таймі зняла питання щодо переможця. Вже на 6-й хвилині британці самі собі створили проблеми: Скейлс зрізав м’яч у власні ворота, відкривши рахунок на користь гостей. Перевагу італійського клубу закріпив Фергюсон, який на 36-й хвилині подвоїв рахунок, а в компенсований до першої половини час оформив дубль і зробив його розгромним. Селтик міг повернути інтригу ще до перерви, але Енгельс не зумів реалізувати пенальті, і доля зустрічі фактично вирішилася вже до свистка на перерву.

У другому таймі господарі намагалися змінити хід подій і на 64-й хвилині навіть забили, однак гол Іхеаначо було скасовано через офсайд. Рома теж відповіла своїм небезпечним моментом: за десять хвилин арбітри скасували гол Бейлі, знову зафіксувавши положення поза грою. Попри активність обох команд, рахунок 0:3 на користь римлян залишився незмінним. Український форвард Роми Артем Довбик участі в матчі не взяв – він навіть не потрапив до заявки через травму.

До вашої уваги огляд матчу.

Рома набрала 12 очок і піднялася на десяту сходинку в таблиці. Відставання від топ-8 складає один бал.

Ліга Європи. Загальний етап, шостий тур

Селтик – Рома 0:3

Голи: Скейлс, 6 (автогол), Фергюсон, 36, 45+1

Селтик: Шмейхель, Трасті, Скейлс, Тірні (Донован 46), Янг (Релстон 62), Енгельс, МакГрегор, Тунекті, Нігрен (Іхеаначо 46), Хатате (Баліквіша 77), Маеда (Бернардо 46)

Рома: Свілар, Ермосо (Жолковські 80), Манчіні, Ндіка, Челік, Пісіллі (Анхеліньо 85), Ель-Айнауі, Ренш, Суле (Дібала 69), Ель-Шаараві (Лоренцо Пеллегріні 69), Е. Фергюсон (Бейлі 69)

Попередження: Ермосо 45+2, Эль-Шаараві 45+3, Суле 45+4, Ндіка 78, Жолковскі 88