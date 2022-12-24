Іско розірвав контракт із «Севільєю». Він перейшов в команду влітку
Іско розчарував «Севілью» своєю грою
З ним вирішили попрощатися
Півзахисник Іско покинув «Севілью» через чотири місяці.
Головний тренер команди Хорхе Сампаолі розповів Daily Mail про причини відходу гравця. Він розчарував керівництво своєю грою.
«Іско – дуже хороший хлопець. Я бажаю йому удачі в майбутньому. Це гравець з величезним потенціалом. Але він пішов тому, що не виправдав надії і надії клубу».
Також повідомлялося про конфлікт з директором клубу Рамоном Мончев. Він провів 19 ігор за команду.
Їм цікавляться клуби АПЛ.
Коментарі 0