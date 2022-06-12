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Іспанія обійшла Португалію в групі Ліги націй завдяки перемозі над Чехією

«Фурія роха» впевнено переграла суперника
Футбол Ліга націй UEFA
23:40
Іспанія обійшла Португалію в групі Ліги націй завдяки перемозі над Чехією
Фото - RFEF

В четвертому турі Ліги націй збірна Іспанії на своєму полі переграла Чехію.

Господарі з перших хвилин стали вести гру в звичній для себе манері. Команда мала солідну перевагу щодо володіння, правда з невеликою кількістю моментів.

Проте, їх вдалося реалізувати сповна. Солер і Сарабія оформили по голу в кожному з таймів.

Іспанія обійшла Португалію в групі 2 дивізіону A, набравши вісім очок. Чехія випереджає Швейцарію на один бал в боротьбі за виживання в еліті.

Ліга націй. Група A2, четвертий тур

Іспанія - Чехія 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 75

Іспанія: Унаї Симон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 78), Коке (Бускетс, 79), Родрі, Солер (Гаві, 59), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсіо (Сарабія, 72).

Чехія: Мандоус, Цоуфал, Брабец, Омелка, Зима, Зелені (Калвах, 79), Соучек, Саділек (Крал, 30), Пішаків (Тецл, 79), Черни (Гложок, 59), Кухта (Юречка, 59).

Попередження: Карвахаль
Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Іспанії (футбол) збірна Чехії (футбол)

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