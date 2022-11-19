Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»

Бразилець близький до того, щоб знову покинути свою батьківщину

Вітао / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Вітао близький до переходу до «Валенсії». Про це повідомляє Eldesmarque.

За інформацією джерела, угода вже незабаром може бути остаточно оформлена. Головний тренер Дженнаро Гаттузо вважає пріоритетним підписання центрбека, тому трансфер має відбутися в січні.

Зазначимо, що на даний момент Вітао належить «Шахтарю». За бразильський «Інтернасьонал» гравець виступає на правах оренди.