Сергій Разумовський

У матчі-відповіді стикового раунду плейоф Ліги Європи Сельта на своєму полі здолала ПАОК з рахунком 1:0 та оформила вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Це вже шоста поспіль перемога іспанців над грецькими клубами в єврокубках, а для ПАОКа продовжилася невдала гостьова історія в Іспанії, де до цього матчу команда не мала жодної перемоги.

Після домашньої поразки 1:2 у Салоніках тиждень тому грекам потрібно було зіграти майже ідеально, однак перший тайм у Віго вийшов обережним і без моментів: лише ближче до 30-ї хвилини Аспас відкотив м’яч під удар Весіно, який пробив повз ворота. Господарі більше контролювали м’яч, але оборона ПАОКа діяла організовано, і до перерви команди не завдали жодного удару в площину.

Після відпочинку Сельта додала в швидкості, створила небезпеку через простріл Руеди на Іглесіаса, удар якого парирував Ціфціс, а вирішальний момент настав після години гри. Високий пресинг приніс перехоплення, Іглесіас віддав тонкий пас на Сведберга, і швед реалізував вихід сам на сам. ПАОК, якому потрібно було відіграватися за сумою двох матчів, так і не зміг нав’язати тиск і в другому таймі практично не загрожував воротам, тож Сельта спокійно довела матч до перемоги й тепер зіграє в 1/8 фіналу з Ліоном або Астон Віллою.

Зазначимо, що колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора провів за гостей весь матч у статусі капітана. Ексхавбек Шахтаря Тайсон пропустив гру через травму.

Ліга Європи. Стиковий раунд плейоф, матч-відповідь

Сельта – ПАОК 1:0 (2:1 – перший матч)

Гол: Сведберг, 63

Сельта: Раду, Родрігес, Старфельт, Алонсо (Домінгес, 89), Руеда, Весіно, Моріба (Роман, 46), Каррейра, Аспас (Жутгла, 67), Іглесіас (Лопес, 77), Сведберг (Ель-Абделлауї, 77)

ПАОК: Ціфціс, Кенні, Кендзьора, Міхайлідіс, Баба, 404, Зафейріс, Санчес, Б'янко (Камар, 64), Хацідіс (Тейлор, 74), Якумакіс (Єремеєфф, 80)

Попередження: Моріба (40)