Рівне стало центром великого футбольного свята – на стадіоні «Авангард» зійшлися два світи: професійний футбол і медійна енергія. НК «Верес», учасник Української Прем’єр-ліги, провів історичний матч проти медіафутбольного клубу ProFan. Поєдинок, організований за підтримки Betking Foundation та його засновника Павла Журила, став справжнім святом для вболівальників і яскравою подією для футбольної спільноти.

Вперше в історії українського футболу медіакоманда кинула виклик клубу УПЛ – і зробила це гідно, подарувавши вболівальникам видовищний футбол, багато емоцій і атмосферу справжнього свята гри.

Дві філософії – одне поле

МФК ProFan – переможець першого медійного футбольного чемпіонату України UA Steel League, володар Кубка медіаліги та найпомітніший медіафутбольний клуб країни, що об’єднує блогерів та екс-футболістів. Команда просуває культуру футболу через креатив і соціальні ініціативи, бере участь у благодійних і показових матчах, створюючи новий формат взаємодії з фанатами.

НК «Верес» – професійний клуб з Рівного, учасник УПЛ з багаторічною історією, власною академією та відданими фанатами. Команда використала міжнародну паузу, щоб подарувати глядачам справжнє футбольне шоу.

Результат та перебіг гри

Медіа-футбол приніс гравцям «Вереса» справжній вибух емоцій. Гра почалася миттєво: перше перехоплення м’яча призвело до одночасної травми гравців обох команд. Арбітр не вагався – жовта картка медіа-гравцю та буліт у ворота ProFan. Ерен Айдін не схибив – 1:0.

Динаміка лише наростала. ProFan зумів використати «Джокера» та зрівняти рахунок, тоді як «Верес» отримав картку «Штрафний» – 1:1. Кожна хвилина була на вагу золота, а спеціальні картки додавали грі непередбачуваності.

Другий тайм видався справжньою сенсацією: на поле вийшов президент НК «Верес» Іван Надєїн і вразив усіх президентським булітом. Згодом він оформив дубль, підкріпивши лідерство команди та піднявши її бойовий дух.

«Верес» завершив матч з розгромним рахунком 5:1.

Незалежно від рахунку, подія вже стала перемогою – як для футболу, так і для глядачів. Атмосфера на трибунах нагадувала великий фінал: пісні, фан-зони, автограф-сесії та спільне фото команд після гри.

Фінальний свисток

«Ми не сприймали гру як шоу – це був справжній матч. ProFan довели, що блогери можуть не лише говорити про футбол, а й грати у нього. Для нас це чудова розрядка, а для вболівальників – позитивна енергія та справжнє видовище», – поділився враженнями Ігор Харатін, капітан команди, півзахисник НК «Верес».

Зі свого боку представники ProFan наголосили, що матч став важливою подією не лише для команди, а й для всіх учасників медійного та футбольного руху.

«Для нас це був не просто поєдинок – це велика подія для всіх, хто слідкує за розвитком медійного футболу. Ми вдячні «Вересу» за повагу, гру на повну силу та можливість довести, що медіакоманди є повноцінною частиною українського футболу», – підкреслив Кирило Дучев, капітан команди ProFan.

Новий формат – нові можливості

Матч став важливою віхою для українського футболу. На полі зустрілися два підходи: креатив і енергія блогерів проти досвіду та майстерності професіоналів. Засновник Betking Foundation Павло Журило назвав поєдинок «новим етапом розвитку українського футболу, який поєднує професіоналів і медіа-гравців на одній арені».

«Betking Foundation регулярно ініціює благодійні та соціальні футбольні проєкти, і цей матч став логічним продовженням нашої місії – підтримувати розвиток українського футболу та робити гру видовищною й захопливою для всіх фанатів», – додав Павло Журило.

Хоча гра мала дружній характер, боротьба на полі була справжньою, а емоції – щирими. Для глядачів матч став можливістю побачити улюблених медіазірок поруч з професіоналами УПЛ. Титульним спонсором обох команд – НК «Верес» та ProFan – є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group. Для betking це партнерство – символ єднання бізнесу, спорту та медіа, підтримки українського футболу, молодих талантів і створення форматів, які перетворюють кожен матч на справжнє свято для вболівальників по всій країні.