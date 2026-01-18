Павло Василенко

Айнтрахт Франкфурт ухвалив непросте, але очікуване рішення – клуб розірвав співпрацю з головним тренером Діно Топпмеллером. Про це було офіційно оголошено в неділю. До завершення сезону команду тимчасово очолюватимуть Денніс Шмітт та Александер Майєр.

Остаточна крапка була поставлена після драматичної нічиєї 3:3 з Вердером, коли франкфуртці врятувалися голом у компенсований час. Уже після цього матчу спортивний директор клубу Маркус Креше зустрівся з наглядовою радою, щоб обговорити подальшу долю наставника.

Топпмеллер очолив Айнтрахт улітку 2023 року, змінивши Олівера Гласнера – тренера, який привів клуб до тріумфу в Лізі Європи у 2022-му. Перший сезон під керівництвом нового наставника став історичним: команда вперше у своїй історії пробилася до Ліги чемпіонів, демонструючи сміливий і атакувальний футбол.

Втім, повторити цей успіх не вдалося. У поточному сезоні Айнтрахт відверто провалився в обороні, пропустивши 39 м’ячів у 18 турах Бундесліги. Лише одна перемога в останніх семи матчах призвела до падіння на сьоме місце в таблиці й поставила під загрозу єврокубкові амбіції клубу. Керівництво вирішило діяти негайно, сподіваючись врятувати сезон.