Павло Василенко

Емполі оголосив про відхід з команди цілої групи футболістів, у тому числі вільним агентом стає український півзахисник Віктор Коваленко.

Коваленко повернувся в Емполі в лютому цього року на правах вільного агента. Він провів за команду вісім матчів (242 хвилини), у яких забив один м’яч. Українець вже виступав за цей клуб з 2023 року по 2024 рік на правах оренди з Аталанти. Всього у 25 поєдинках за команду він забив два м’ячі та оформив один асист.

За підсумками минулого сезону Емполі вилетів у Серії В.