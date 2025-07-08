Головний тренер Челсі Енцо Мареска оцінив кадрову ситуацію в команді та поділився очікуваннями від півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Флуміненсе. Слова фахівця передає BBC.

Ромео Лавія ще не готовий грати — він тренується індивідуально. Психологічний тиск на Мадуеке через чутки про Арсенал? Особисто для мене це той самий шум, що й перед матчем із Палмейрасом. Я не маю жодних сумнівів, що Ноні здатен допомогти команді — він дуже добре провів свої 30 хвилин. Так, це непросто — витримувати такий тиск, але сподіваюся, що він впорається.

У минулому матчі ми грали без Ромео, Кайседо й Ріса Джеймса — і знайшли рішення. Так само знайдемо його і тепер, без Леві та Ліама. Жоао Педро готовий, також і Ніко Джексон.

Ніко добре працює на тренуваннях. На жаль, у двох останніх матчах його вилучали. І для нього, і для нас це прикро. Але він добре себе проявив у фіналі Ліги конференцій — забив гол. Зараз з ним усе гаразд».

Жоао може діяти на всіх атакувальних позиціях: фланги, «десятка», центр нападу. Ніко я бачу виключно як «дев’ятку», а Жоао – гнучкіший у цьому плані».

Повернення Тіаго Сілви? Я задоволений тими гравцями, які є в нас. Ми поважаємо Тіаго, безумовно. Але ми готуємося до матчу з Флуміненсе і повинні зважати на багато різних аспектів.

Мойзес Кайседо – один із найкращих гравців цього сезону. Він дуже важливий для нас і для своїх партнерів. У нас є й Ромео, і Андрей Сантос, який грав у цій ролі – ми задоволені, але ще більше – коли в складі є Мойзес.