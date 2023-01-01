Роналду: «Моїй мрії виграти чемпіонат світу прийшов кінець»
Кака: «Побачивши Роналдо, ви вигукнете «ого», але в Бразилії він просто товстий хлопець, що йде вулицею»
Екс-форвард заявив, що в Європі до його співвітчизників більше поваги
Екс-хавбек збірної Бразилії Кака розповів про ставлення жителів країни до колишнього форварда національної команди Роналдо. Його цитує BeIN Sports.
Це дивно прозвучить, але багато бразильці не підтримують свою збірну. Таке буває.
Ви, побачивши Роналдо, вигукне «ого», але в Бразилії до нього інше ставлення. Він просто товстий хлопець, що йде по вулиці.
Зараз в Бразилії багато хто говорить в негативному ключі і про Неймара.
Звичайно, багато бразильці люблять Роналдо, і я його люблю, але в Бразилії його поважають не так, як за її межами. Я бачу з боку іноземців більше поваги до нього
Раніше Кака заявив, що його кращий спогад про мадридський Реал – це день, коли він покинув команду.
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