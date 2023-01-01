Кака: «Побачивши Роналдо, ви вигукнете «ого», але в Бразилії він просто товстий хлопець, що йде вулицею»

Екс-хавбек збірної Бразилії Кака розповів про ставлення жителів країни до колишнього форварда національної команди Роналдо. Його цитує BeIN Sports.

Ви, побачивши Роналдо, вигукне «ого», але в Бразилії до нього інше ставлення. Він просто товстий хлопець, що йде по вулиці.

Зараз в Бразилії багато хто говорить в негативному ключі і про Неймара.

Звичайно, багато бразильці люблять Роналдо, і я його люблю, але в Бразилії його поважають не так, як за її межами. Я бачу з боку іноземців більше поваги до нього