Павло Василенко

Барселона здобула вольову перемогу над Вільярреалом у матчі 13-го туру Ла Ліги сезону. Каталонці поступалися 0:2, однак зуміли перевернути гру та виграли з рахунком 3:2.

Гості шокували господарів уже на старті зустрічі. На п'ятій хвилині Тейджон Б'юкенен відкрив рахунок, а ще за дві хвилини Тані Олувасеї після передачі Альберто Молейру подвоїв перевагу Вільярреала. Барселона могла скоротити відставання на 23-й хвилині, проте Ламін Ямаль не реалізував пенальті.

Після перерви каталонці додали в активності й поступово повернулися в гру. На 57-й хвилині Жерар Мартін після пасу Педрі забив перший м'яч Барселони. Ще через чотири хвилини Фермін Лопес замкнув передачу Ламіна Ямаля та відновив рівновагу.