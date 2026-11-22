Камбек із 0:2. Барселона вирвала перемогу над Вільярреалом завдяки автоголу суперника
Команди забили п’ять м’ячів на двох
Барселона здобула вольову перемогу над Вільярреалом у матчі 13-го туру Ла Ліги сезону. Каталонці поступалися 0:2, однак зуміли перевернути гру та виграли з рахунком 3:2.
Гості шокували господарів уже на старті зустрічі. На п'ятій хвилині Тейджон Б'юкенен відкрив рахунок, а ще за дві хвилини Тані Олувасеї після передачі Альберто Молейру подвоїв перевагу Вільярреала. Барселона могла скоротити відставання на 23-й хвилині, проте Ламін Ямаль не реалізував пенальті.
Після перерви каталонці додали в активності й поступово повернулися в гру. На 57-й хвилині Жерар Мартін після пасу Педрі забив перший м'яч Барселони. Ще через чотири хвилини Фермін Лопес замкнув передачу Ламіна Ямаля та відновив рівновагу.
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Результат зустрічі вирішив епізод на 67-й хвилині: Пау Наварро зрізав м'яч у власні ворота, подарувавши Барселоні перевагу. Цей гол став останнім у матчі – 3:2.
Каталонці здобули 12-ту перемогу в 13 турах і залишилися лідерами чемпіонату, випереджаючи Реал на три очки.
Ла Ліга, 13-й тур
Барселона – Вільярреал – 3:2
Голи: Жерар Мартін, 57, Фермін Лопес, 61, Пау Наварро, 67 (автогол) – Б'юкенен, 5, Олувасеї, 7.
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