Сергій Разумовський

У заключному турі групового етапу Кубка африканських націй збірна Марокко розгромила Замбію.

Фаворит повів уже на 9-й хвилині завдяки голу Ель-Каабі, після чого продовжило контролювати хід зустрічі й подвоїло перевагу ще у першому таймі, коли відзначився Браїм Діас. На старті другого тайму партнер українця Романа Яремчука забив вдруге, оформивши дубль на 50-й хвилині та встановивши підсумковий рахунок.

Коморські острови зіграли внічию з Малі 0:0 у третьому турі групового етапу. Команди не зуміли відкрити рахунок протягом матчу, тож зустріч завершилася без голів. Для Малі ця нічия стала третьою на груповому етапі – усі три поєдинки команда звела до мирової.

Марокко з 7 очками вийшло до 1/8 фіналу КАН з групи A. Далі також прямує Малі (3), а Коморські острови (2) чекають результатів інших груп.

Кубок африканських націй. Груповий етап, третій тур

Замбія – Марокко 0:3

Голи: Ель-Каабі, 9, 50, Браїм Діас, 27

Коморські острови – Малі 0:0