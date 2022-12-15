Канадський клуб підписав екс-гравця «Шахтаря» і «Руха»

Войцеховський продовжить грати закордоном

Канадський клуб «Йорк Юнайтед» оголосив про підписання півзахисника Маркіяна Войцеховського.

Угода з 19-річним гравцем підписано до 2024 року. До «Йорку» Маркіян грав за команду «Простарс» з першого дивізіону Онтаріо. Там він став другим кращим бомбардиром, забивши 10 голів в 21 грі.

В юному віці він був в академіях «Руха» і «Шахтаря». Пізніше він перебрався до Канади, де грав за «Тайгерс».

В «Йорку» також грають два екс-гравці «Руха» – Лассана Файе і Осазе де Росаріо.