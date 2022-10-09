«Каноніри» домінують? Ні. Прогноз на матч «Арсенал» - «Ліверпуль» ПРОГНОЗ

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Цими вихідними в топ-5 європейських чемпіонатів пройдуть відразу кілька великих матчів: «Мілан» - «Ювентус», «Боруссія» Дортмунд – «Баварія », «Альмерія» - «Рай Вальєкано» ( жарт ) і «Евертон» - «Манчестер Юнайтед». Але на наш суб'єктивний погляд самим інтригуючим протистоянням є зустріч «Арсеналу» проти «Ліверпуля». Саме на цей поєдинок ми підготували якісний прогноз.

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А тепер давайте розбиратися, чого ж очікувати від матчу «Арсенал» - «Ліверпуль». «Каноніри» дико гарні на старті сезону? Так, це правда, але тільки часткова. Лондонці очолюють турнірну таблицю, здобувши сім перемог в восьми матчах. Ось тільки обігравали вони в основному середняків і аутсайдерів, єдиний пристойний «скальп» «гарматарів» - перемога над «Тоттенхемом». При цьому була поразка від кризового «Манчестер Юнайтед», та й з тими самими середняками і аутсайдерами «Арсенал» часто випускав нитки гри зі своїх рук, але суперникам не вистачало класу, щоб карати команду Мікеля Артети.

«Ліверпуль» поки займає тільки дев'яте місце в АПЛ, проте слова про те, що цикл команди Юргена Клоппа наближається до кінця вкрай перебільшені. Відверто провальними були тільки перші матчі кампанії, зараз же «червоні» поступово набирають обертів і все більше нагадують себе минулих сезонів. Саме час почати підйом вгору по турнірній таблиці, поки ще є шанси зачепитися за чемпіонську гонку. Тим більше, що за якістю складу мерсісайдці далеко попереду всієї Ліги, крім, може бути, «Манчестер Сіті».

Відмінним стартом для «Ліверпуля» буде перемога на «Емірейтс». Саме на цей результат ми рекомендуємо вам поставити. Всі БК, в тому числі і Vbet, виявилися вражені результатами «Арсеналу» на даному етапі сезону, тому викотили «жирний» коефіцієнт на успіх «червоних» і цим потрібно користуватися. Тим більше, ми вже обговорили, що перемоги «канонірів» не дуже-то і репрезентативні на увазі прихильного для них календаря. Та й не варто забувати про «комплекси великих матчів», який «Арсенал» поки не подолав. Статистика також на стороні нашого прогнозу: «Ліверпуль» впевнено обігравав «Арсенал» в останніх чотирьох поєдинках в рамках АПЛ.

Але і це ще не все. Звичайна перемога «Ліверпуля» оцінюється в коефіцієнт 2,64, що само по собі дуже непогано. Однак якщо вам і цього не достатньо, то ловіть ще більш ризикований, але вельми логічний прогноз. Обидві команди заб'ють і «Ліверпуль» переможе. Даний результат оцінюється в коефіцієнт 4.10! Все-таки, «Арсенал» грає вдома і здатний разочок вразити ворота «червоних», але кінцевий результат залишиться тим же.

Вважаю, що нам вдалося вас переконати, тому ви маєте намір скористатися прогнозом. Пам'ятайте, що надійніше за все це зробити на сайті Vbet.