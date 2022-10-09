Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

«Каноніри» домінують? Ні. Прогноз на матч «Арсенал» - «Ліверпуль» ПРОГНОЗ

Букмекер дає можливість добре заробити, і нею потрібно скористатись!
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09 жовтня 17:38
«Каноніри» домінують? Ні. Прогноз на матч «Арсенал» - «Ліверпуль»

Цими вихідними в топ-5 європейських чемпіонатів пройдуть відразу кілька великих матчів: «Мілан» - «Ювентус», «Боруссія» Дортмунд – «Баварія », «Альмерія» - «Рай Вальєкано» ( жарт ) і «Евертон» - «Манчестер Юнайтед». Але на наш суб'єктивний погляд самим інтригуючим протистоянням є зустріч «Арсеналу» проти «Ліверпуля». Саме на цей поєдинок ми підготували якісний прогноз.

Ремарка: поставити на матч «Арсенал» - «Ліверпуль» ви можете в букмекерській конторі Vbet. Вони відносно недавно зайшли на український ринок, але вже викликають найбільшу довіру серед інших БК. Тут пристойні коефіцієнти, немає проблем з виводом, а також купа, як загальних, так і персональних акцій. По суті, приємні «плюшки» з'являються в вашому акаунті чи не щодня. Тому якщо ви хочете надійності від букмекера, а не суперечок зі службою підтримки про виведення грошей, то швидше реєструйтеся на Vbet.

А тепер давайте розбиратися, чого ж очікувати від матчу «Арсенал» - «Ліверпуль». «Каноніри» дико гарні на старті сезону? Так, це правда, але тільки часткова. Лондонці очолюють турнірну таблицю, здобувши сім перемог в восьми матчах. Ось тільки обігравали вони в основному середняків і аутсайдерів, єдиний пристойний «скальп» «гарматарів» - перемога над «Тоттенхемом». При цьому була поразка від кризового «Манчестер Юнайтед», та й з тими самими середняками і аутсайдерами «Арсенал» часто випускав нитки гри зі своїх рук, але суперникам не вистачало класу, щоб карати команду Мікеля Артети.

«Ліверпуль» поки займає тільки дев'яте місце в АПЛ, проте слова про те, що цикл команди Юргена Клоппа наближається до кінця вкрай перебільшені. Відверто провальними були тільки перші матчі кампанії, зараз же «червоні» поступово набирають обертів і все більше нагадують себе минулих сезонів. Саме час почати підйом вгору по турнірній таблиці, поки ще є шанси зачепитися за чемпіонську гонку. Тим більше, що за якістю складу мерсісайдці далеко попереду всієї Ліги, крім, може бути, «Манчестер Сіті».

Відмінним стартом для «Ліверпуля» буде перемога на «Емірейтс». Саме на цей результат ми рекомендуємо вам поставити. Всі БК, в тому числі і Vbet, виявилися вражені результатами «Арсеналу» на даному етапі сезону, тому викотили «жирний» коефіцієнт на успіх «червоних» і цим потрібно користуватися. Тим більше, ми вже обговорили, що перемоги «канонірів» не дуже-то і репрезентативні на увазі прихильного для них календаря. Та й не варто забувати про «комплекси великих матчів», який «Арсенал» поки не подолав. Статистика також на стороні нашого прогнозу: «Ліверпуль» впевнено обігравав «Арсенал» в останніх чотирьох поєдинках в рамках АПЛ.

Але і це ще не все. Звичайна перемога «Ліверпуля» оцінюється в коефіцієнт 2,64, що само по собі дуже непогано. Однак якщо вам і цього не достатньо, то ловіть ще більш ризикований, але вельми логічний прогноз. Обидві команди заб'ють і «Ліверпуль» переможе. Даний результат оцінюється в коефіцієнт 4.10! Все-таки, «Арсенал» грає вдома і здатний разочок вразити ворота «червоних», але кінцевий результат залишиться тим же.

Вважаю, що нам вдалося вас переконати, тому ви маєте намір скористатися прогнозом. Пам'ятайте, що надійніше за все це зробити на сайті Vbet.

 

 

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
Прімера
09 жовтня 23:57
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
Серія А
09 жовтня 23:42
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1
09 жовтня 23:41
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 22:56
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга
09 жовтня 22:28
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Прімера
09 жовтня 21:27
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Серія А
09 жовтня 20:56
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 20:31
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини