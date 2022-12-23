Екс-гравець збірної Франції: «Кар'єра Канте добігає кінця»
Канте зможе повернутися на поле лише в березні
Він не грає з серпня
23 грудня 20:50
Півзахисник «Челсі» Нголо Канте поки недоступний команді.
На даний момент його турбує підколінне сухожилля. Через цю травму він не грає з серпня.
Ймовірно, француз повернеться на поле в березні. Це за умови, що ускладнень не буде, повідомляє Sky Sports.
У Канте завершується контракт з «синіми» в кінці сезону. Ймовірно, хавбек покине команду.
У нинішньому сезоні він встиг провести лише два матчі.
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