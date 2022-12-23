Канте зможе повернутися на поле лише в березні

Він не грає з серпня

Півзахисник «Челсі» Нголо Канте поки недоступний команді.

На даний момент його турбує підколінне сухожилля. Через цю травму він не грає з серпня.

Ймовірно, француз повернеться на поле в березні. Це за умови, що ускладнень не буде, повідомляє Sky Sports.

У Канте завершується контракт з «синіми» в кінці сезону. Ймовірно, хавбек покине команду.

У нинішньому сезоні він встиг провести лише два матчі.