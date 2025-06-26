Капітан Динамо розповів, чим займатиметься після завершення карʼєри
Віталій Буяльський хоче спробувати себе в новій ролі
43 хвилини тому
Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський під час спільного медіазаходу з титульним спонсором клубу GGBET розповів, чим планує займатися після завершення карʼєри гравця.
Не бачу себе кимось конкретно, але вже пішов на тренерське навчання, отримав категорію B, мабуть, буду рухатися у цьому напрямку. За 15 років у великому футболі я побачив, що тренерська доля дуже нелегка. Сьогодні є перемоги, а завтра немає – і ти вже не головний тренер, а шукаєш інше місце роботи. Якщо буде можливість після закінчення футбольної кар’єри спробувати себе тренером, я спробую. Мені здається, не варто розпочинати одразу головним тренером, а варто йти по сходинках.
Контракт Буяльського з Динамо розрахований до червня 2027 року.
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