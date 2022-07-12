Капітан «Металіста» хоче повернутися в Україну

Капітан « Металіста » Фарес Балулі заявив, що хотів би повернутися в клуб. його цитує прес-служба харків'ян.

До сих пір стежу за командою. « Металіст » зараз в Туреччині, тренується і проводить контрольні матчі, готуючись до відновлення чемпіонату. Спілкуюся з деякими гравцями команди, а також з віце-президентом Євгеном Красніковим і Папою Гуйе.

Я закохався в Харків. І я, і моя сім'я сильно сумуємо за цим містом. У мене залишилися тільки добрі спогади про Харкові, про доброту харків'ян, про любов уболівальників, про привітної зустрічі в « Металіст » з боку персоналу і інших гравців. І, звичайно, я сумую за атмосфері стадіону.

— Пейшото і Гарріс зізналися, що мріють якомога швидше повернутися в « Металіст ». Ти поділяєш їхні почуття?

- Так звісно. Ми всі хотіли б, щоб « Металіст » відновив роботу якомога швидше і на найвищому рівні.

— Підтримуєш ідею відновлення чемпіонату України цього літа?

— Це може бути хорошою ідеєю, тому що футбол є національним видом спорту в Україні. Це саме те, що може дозволити уболівальникам трохи відволікатися від того, що відбувається в країні.

Бажаю всім уболівальникам і українцям бути сміливими, як завжди, боротися за свої права і свободу. Продовжувати бути такими ж єдиними. Я переконаний, що українці в кінці кінців переможуть. Я пишаюся тим, що спілкуюся з українським народом, у них є вся моя підтримка, повага і сила.