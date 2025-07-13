Капітан французького ПСЖ Маркіньос поділився своїми очікуваннями перед фіналом Клубного чемпіонату світу, в якому парижани воюють з лондонським Челсі. Слова досвідченого бразильського захисника наводить офіційний сайт клубу.

«У кожного протистояння є своя історія. Ми не можемо сказати собі, що після кількох перемог і хороших матчів все завершено. Замість цього фокусуємося на наступній грі.

Все залежить від наших дій і того, що зробить Челсі. Ми готові боротися за трофей. Покажемо свою гру і будемо робити те, що в нас виходить найкраще. Хто б не був нашим суперником — з нами наша філософія. Однак ми поважаємо опонента, особливо у фіналі, де шанси 50 на 50. ПСЖ хоче виграти цей титул, такий наш настрій.

Ми усвідомлюємо важливість цього матчу. Це золота можливість для нас. Цей турнір проводиться тільки раз на чотири роки, і у нас є шанс його виграти.

З самого першого дня тренер говорив нам, наскільки він важливий, і що напевно знайдуться гравці, яким більше не доведеться зіграти в ньому. Нам дуже сподобалося грати на Клубному чемпіонаті світу, і нам пощастило зустрітися з суперниками із інших регіонів світу. Цей трофей дуже багато значить для нас. Перемога у фіналі стала б ідеальним завершенням цього блискучого сезону», — заявив Маркіньйос.