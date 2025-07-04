31-річний центральний захисник Арсен Слотюк офіційно припинив співпрацю з футбольним клубом Нива Тернопіль. Гравець приєднався до команди перед стартом сезону 2024/25 і був одним з лідерів колективу, неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Пресслужба Ниви подякувала захиснику за професіоналізм і відданість команді:

Один із лідерів команди, який часто виводив хлопців на поле з капітанською пов’язкою. Завжди був поруч – підтримати, пожартувати, створити правильну атмосферу. А коли було потрібно – зібрати, згуртувати і повести за собою. Дякуємо за все, Арсене! Нехай попереду буде ще багато яскравих моментів – у футболі й не тільки!

У складі Ниви Арсен Слотюк провів 22 офіційні матчі та відзначився одним забитим м’ячем. До переходу в тернопільський клуб футболіст виступав за Агробізнес, ЛНЗ, Лівий Берег, а також мав короткий період виступів у Польщі — у клубі Котвица.

