Павло Василенко

Капітан французького клубу Мец Маттьє Удоль відмовляється тренуватися з командою і хоче добитися трансферу.

29-річний захисник провів велику частину своєї кар'єри в Меці, який минулого сезону вийшов у Лігу 1. Восени сезону 2015/16 він був в оренді в бельгійському клубі Серен.

Уздовж відіграв 185 матчів за Мец, забивши 13 м'ячів і віддавши 22 результативні передачі. Однак тепер він хоче піти з клубу і тому не був присутнім на першому тренуванні перед новим сезоном у понеділок і не з'являвся на жодних інших.

«Ми розчаровані тим, що його немає з нами, та ще гірше, що він наш капітан. Я розмовляв з ним по телефону перед початком тренування, і він сказав мені, що хоче піти. Це неприємна ситуація, але ми повинні рухатися далі, і тому я зосереджений на нашій роботі та гравцях, які хочуть працювати», – сказав тренер Меца Стефан ле Міньян агентству AFP.

Контракт Удоля з клубом діє до 30 червня 2027 року, і тренер заявив, що керівництво підтримувало його, незважаючи на кілька травм коліна.