Львівські Карпати продовжують активну трансферну кампанію в літнє міжсезоння. Новачком зелено-білих став 32-річний український голкіпер Андрій Кліщук. Про підписання контракту повідомила пресслужба клубу.

Угода з досвідченим воротарем вже підписана, однак її термін наразі не розголошується. У новому клубі Кліщук виступатиме під 30-м ігровим номером.

Попередній сезон Кліщук провів у складі Кривбасу. Він зіграв 29 матчів в усіх турнірах, 10 із яких завершив без пропущених м’ячів. Загалом у сезоні-2024/25 він пропустив 29 голів. За підсумками сезону став бронзовим призером УПЛ та потрапив до п’ятірки кращих воротарів чемпіонату за кількістю «сухих» матчів.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 400 тисяч євро.