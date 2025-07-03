Кащук планує залишити Карабах
Олексій Кащук незадоволений своїм становищем у складі Карабаха
близько 1 години тому
Фланговий півзахисник азербайджанського Карабаху Олексій Кащук планує змінити клубну прописку до цього трансферного вікна. Причина – незадоволеність поточним становищем у команді.
Як повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров, українець розглядає два сценарії розвитку подій: оренда чи повноцінний перехід.
Кащук – вихованець донецького Шахтаря. Раніше він виступав за Маріуполь та Сабах, а у 2019 році став чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України U-20.
У Карабаху він опинився восени минулого року як вільний агент. За сезон відіграв 39 матчів, у яких записав на свій рахунок вісім голів та сім результативних передач.
Команда завершила сезон 2024/25 на першому місці у чемпіонаті Азербайджану, випередивши найближчого конкурента на 15 очок.