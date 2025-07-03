Фланговий півзахисник азербайджанського Карабаху Олексій Кащук планує змінити клубну прописку до цього трансферного вікна. Причина – незадоволеність поточним становищем у команді.

Як повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров, українець розглядає два сценарії розвитку подій: оренда чи повноцінний перехід.

Кащук – вихованець донецького Шахтаря. Раніше він виступав за Маріуполь та Сабах, а у 2019 році став чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України U-20.

У Карабаху він опинився восени минулого року як вільний агент. За сезон відіграв 39 матчів, у яких записав на свій рахунок вісім голів та сім результативних передач.

Команда завершила сезон 2024/25 на першому місці у чемпіонаті Азербайджану, випередивши найближчого конкурента на 15 очок.