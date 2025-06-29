Катар претендує на проведення клубного чемпіонату світу у 2029 році. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Під час поточного турніру у США представники країни вже провели перемовини з керівництвом ФІФА, запропонувавши провести майбутній чемпіонат з нульовими викидами вуглецю. Це мало б стати перевагою на тлі змагань 2025 року, адже тоді команди часто змушені були літати всередині країни.

У Катарі досі функціонують дев'ять арен, побудованих до чемпіонату світу-2022. Шість із них активно використовуються у національному чемпіонаті. Також місцева інфраструктура дозволяє скоротити витрати на подорожі для вболівальників у порівнянні зі США.

Головною проблемою для Катару залишається клімат: турнір доведеться проводити взимку, що порушує графік проведення внутрішніх клубних чемпіонатів у Європі. Саме через це низка європейських ліг виступає проти кандидатури країни.

Європейське об’єднання професійних ліг (European Leagues) та міжнародна федерація профспілок футболістів FIFPro подали скаргу до ФІФА через відсутність належних консультацій щодо формату майбутнього КЧС. На їхню думку, проведення турніру в Катарі лише поглибить конфлікт. Подібна ситуація очікується і з чемпіонатом світу-2034, який має пройти в Саудівській Аравії — також узимку.

Утім, вигідні фінансові умови участі можуть втримати частину клубів від протестів.

Конкурентами Катару в боротьбі за право прийняти клубний чемпіонат світу-2029 є Іспанія та Марокко (спільна заявка), а також Бразилія.