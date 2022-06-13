Казахстан вдруге в Лізі націй обіграв Словаччину

У групі С3 несподіваний лідер

Фото: UEFA

У четвертому турі Ліги націй в групі С3 національна збірна Казахстану виграла у Словаччини.



У першому таймі Ворогівський та Астанов забили два м'ячі. Потім господарі зіграли на утримання рахунку і виграли матч, пропустивши лише від Беро на початку другої половини.

Відзначимо, що на 87-й хвилині гри словаки залишилися в меншості після видалення Дуди.

Казахстан після чотирьох матчів йде на першому місці в групі з 10-ма очками. На другій позиції Словаччина – 6 балів.

Ліга націй. Група С3

Казахстан – Словаччина 2:1

Голи: Вороговський, 18, Астанов, 39 – Беро, 51

Казахстан: Шацький, Габишев (Каїров, 73), Малий, Марочкін, Аліп, Досмагамбетов, Вороговскій (Оразов, 74), Астанов (Логвіненко, 84), Дарабаев (Ерланов, 88), Тагиберген, Аймбетов (Самородів, 88).

Словаччина: Родак, Пекарік, Дьомбер, Вальент, Хапав (Де Марко, 46), Куцка, Гараслин (Суслов, 89), Грошовскі, Беро (Альмаші, 82), Дуда, Руснак (Стрілець, 72).

Попередження: Дьомбер (23), Оразов (86), Дуда (86), Альмаші (90), Куцка (90).

Видалення: Дуда (87).