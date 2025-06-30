Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди над Фламенго у 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу, в якому він забив два голи. Також він поділився думками про майбутній чвертьфінальний матч проти ПСЖ.

За словами англійського форварда, баварцям довелося докласти чималих зусиль, щоб переламати опір бразильського суперника.

«Це була важка гра проти справді сильної команди і в непростих умовах. Ми добре почали, але щоразу, коли нам здавалося, що можемо відірватися, суперник чинив спротив і ускладнював нам завдання, особливо в другому таймі. Саме тому четвертий гол був таким важливим, він допоміг заспокоїти гру в останні 10 хвилин. Після цього ми добре контролювали хід матчу».

Попереду у Баварії матч із ПСЖ, який запланований на 5 липня. Гаррі Кейн наголосив, що команда вже має досвід успішної гри з парижанами цього сезону.