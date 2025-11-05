Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував виїзну поразку від Ліверпуля (0:1) у матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

— Вважаю, що ми добре зіграли. Показали хороший темп, хоч у суперника, звичайно, були моменти. Нам трохи не вистачило гостроти в атаці.

Не думаю, що потрібно говорити про злети й падіння. Це окремий невдалий матч, і ми повинні сприймати його саме так. Ми добре боролися, діяли на рівних із суперником. Зробимо правильні висновки. Головне — уникати непотрібних фолів і стандартів. Ми не поступалися Ліверпулю, але у другому таймі вони додали, і це далося взнаки, — передає слова Алонсо пресслужба клубу.