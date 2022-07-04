Хачеріді про продовження кар'єри: «Я вже все. Швидше за все, все»

Євген ще не прийняв рішення щодо того, що буде робити далі

Колишній центральний захисник збірної України і київського «Динамо» Євген Хачеріді в коментарі YouTube-каналу Профутбол Digital заявив, що, ймовірно, завершив футбольну кар'єру.



– Тренуюся, в зал ходжу. У Києві.

– Варіанти продовження кар'єри є?

– Я вже все. Швидше за все, все.

– Взагалі все? Максимум за ветеранську збірну будете грати?

– Не знаю, я ще не прийняв рішення.

Нагадаємо, що 34-річний Хачеріді після відходу з «Динамо» грав за ПАОК і «Динамо-Брест». З 30 січня 2021 року Євген перебуває в статусі вільного агента. Раніше були чутки, що гравець міг перебратися в чернігівську «Десну».